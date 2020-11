Covid-19

O Cova da Piedade vai "até às últimas instâncias" para obrigar a Liga de clubes de futebol a remarcar o encontro com o Estoril Praia, disse hoje à Lusa o diretor-geral do clube da II Liga.

O Cova da Piedade faltou ao jogo com o Estoril Praia devido a um surto de covid-19 no plantel e a Liga atribuiu a vitória aos 'canarinhos', por 3-0, mas o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deliberou por unanimidade, na quarta-feira, que a falta foi "justificada" por um motivo de "força maior", pelo que "inexiste qualquer materialidade com relevância disciplinar".

Contactado pela Lusa, o diretor-geral do Cova da Piedade, Edgar Rodrigues, garantiu que o clube ainda não recebeu qualquer indicação da Liga no sentido de remarcar o encontro da oitava jornada e recordou que o organismo presidido por Pedro Proença agiu de forma diferente quando a pandemia de covid-19 afetou outros clubes.