5G

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) afirmou hoje que o custo total da migração da televisão digital terrestre (TDT), essencial para o arranque do 5G, deverá ser "inferior a quatro milhões de euros".

João Cadete de Matos falava na conferência de imprensa de apresentação do regulamento do leilão para atribuição de frequências de quinta geração (5G), em Lisboa.

"O custo final da operação vai ser substancialmente inferior ao custo que a empresa Altice tinha proposto no início" do processo, começou por dizer o presidente da Anacom, que referiu que no processo de migração tem-se mantido a qualidade de serviço da televisão gratuita.