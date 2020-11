Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos tinha, no final de outubro, 62.387 contratos de crédito com moratórias, menos 15 mil do que em final de julho, abrangendo um total de 5.651 milhões de euros, divulgou hoje o banco público.

Em 30 de outubro, nos clientes particulares, as operações de crédito com moratórias eram 40.927, abrangendo um valor total de 2.302 milhões de euros, enquanto nas empresas as operações com moratórias eram 21.460, num valor de empréstimos total de 3.349 milhões de euros.

Face a final de julho, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem menos operações de crédito com moratórias (-15.797, das quais -13.173 de particulares e -2.624 nas empresas) e menos volume de crédito envolvido em moratórias (-1.331 milhões de euros, dos quais -761 milhões de euros nos particulares e -570 milhões de euros nas empresas).