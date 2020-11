Actualidade

O maior icebergue do mundo poderá ameaçar com uma ilha remota do sul do Atlântico que serve de refúgio a milhares de pinguins e focas, que deixariam de se poder alimentar devidamente, alertaram hoje cientistas.

O aquecimento global provocou a separação de icebergues da Antártida, como o denominado A68, uma massa de gelo gigante com um bilião de toneladas que se separou em 2017 da plataforma glaciar Larsen C, na península antártica.

Com a velocidade a que se desloca, demorará entre 20 e 30 dias a chegar às águas pouco profundas que rodeiam a Geórgia do Sul, uma ilha sob soberania britânica.