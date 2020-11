Actualidade

O presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe morreu na quarta-feira, na sequência de um AVC sofrido em outubro, levando o Governo a decretar esta sexta-feira como dia de luto nacional, anunciou hoje o executivo.

O presidente do Tribunal de Contas, Bernardino Araújo, faleceu na noite de quarta-feira no centro hospitalar de La Paz, em Malabo, capital da Guiné Equatorial, em consequência do acidente vascular cerebral que sofreu no passado dia 13 de outubro, em Santo António, na ilha do Príncipe, onde se deslocou em missão de serviço.

O dia de luto nacional, decidido hoje pelo Conselho de Ministros, inicia-se às 00:00 de sexta-feira.