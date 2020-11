OE2021

O Serviço Nacional de Saúde emitiu até setembro 170 mil vales para cirurgia, mais 3% face ao período homólogo, anunciou hoje a ministra da Saúde, sublinhando que o SNS "procurou sempre alternativas" para responder aos utentes e trabalhar em complementaridade.

Marta Temido reagia a críticas do deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 no parlamento, sobre a recuperação da atividade assistencial.

Para Moisés Ferreira, o orçamento para o SNS não serve para o dotar dos recursos que vai necessitar, sublinhando que 2021 será "um ano de enorme pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde".