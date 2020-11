5G

A Vodafone Portugal acusou hoje o regulador Anacom de ter "decidido, unilateral e deliberadamente, colocar em causa a sustentabilidade dos operadores" e vai avançar com ações judiciais, no âmbito do regulamento do leilão do 5G.

Esta é a reação oficial da operadora de telecomunicações, depois da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) ter divulgado o regulamento do leilão para a quinta geração (5G).

"Hoje é um dia triste para o setor das comunicações em Portugal e, consequentemente, para o país", afirma a Vodafone Portugal, em comunicado.