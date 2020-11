Actualidade

O ministro da Economia da Guiné-Bissau, Vitor Mandinga, pediu hoje demissão do cargo por considerar que foi esvaziado das suas competências orgânicas com a nomeação do vice-primeiro-ministro, Soares Sambú, refere em carta enviada à Lusa.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, nomeou na terça-feira Soares Sambú como vice-primeiro-ministro do país, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e coordenador para a área económica.

Com a nomeação, salienta Vitor Mandinga na carta, "os poderes de decisão e a cadeia de comando das ações governativas do ministro da Economia ficaram alteradas relativamente ao quadro" da sua nomeação.