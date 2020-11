Covid-19

Dois dos doentes infetados no segundo surto de covid-19 no hospital de Beja morreram e o número total de infeções subiu para 31, disse hoje à Lusa a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Conceição Margalha confirmou a existência de mais sete casos de infeção relacionados com o surto, sendo cinco de profissionais de saúde - três enfermeiros e dois técnicos superiores - e dois de doentes internados.

Com a confirmação de mais sete casos, subiu de 24 para 31 o número total de infetados no surto, que inclui 23 profissionais de saúde e oito doentes, dois dos quais morreram, precisou.