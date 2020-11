Covid-19

O parlamento da Madeira manifestou-se hoje favorável ao decreto do estado de emergência proposto pelo Presidente da República, na sequência do parecer solicitado pela Assembleia da República.

"Após a análise do documento e atendendo à fundamentação no preâmbulo do Decreto Presidencial, e tendo em conta a situação epidemiológica que se vive no país que comporta riscos inerentes para a Região Autónoma da Madeira, a comissão delibera, por maioria, emitir parecer favorável à declaração do estado de emergência nacional", pode ler-se no parecer emitido a que a Lusa teve acesso.

A Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude esteve reunida hoje e esta decisão teve os votos favoráveis dos representantes o PSD, CDS e PS e contra do deputado único do PCP, menciona ainda o parecer divulgado.