Tancos

O autor confesso do furto de Tancos estranhou quando foi anunciado que a recuperação do material se deveu a uma chamada anónima, já que tinha sido ele a revelar à GNR o local onde o tinha escondido.

O arguido João Paulino, mentor confesso do furto de material militar dos paióis de Tancos, em junho de 2017, continuou a ser interrogado esta tarde em julgamento, tendo insistido que apenas conheceu duas pessoas da GNR - os arguido Lima Santos e Bruno Ataíde - com quem negociou a entrega do material militar e a quem divulgou o local.

"Li muitas histórias mal contadas. Eu não fiz nenhuma denuncia anónima, eu não sou um informador. Eu contei onde tinha colocado o material, que coloquei no local com ajuda de outra pessoa, para o irem lá buscar", afirmou, a propósito da forma como foi divulgada pela Polícia Judiciária Militar (PJM) a recuperação do armamento.