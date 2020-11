Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, manifestou hoje a vontade de distribuir dividendos ao Estado em 2021, um montante que o Governo estima em 160 milhões de euros no âmbito do Orçamento do Estado.

"A Caixa está com estes resultados que viram, num ano em que não distribuiu dividendos, este ano está com cerca de 392 milhões de euros de resultados, e obviamente tem capitais cerca totais de 20%, tem capitais de 'core equity tier 1' de cerca de 17, e portanto a Caixa entende que deve pagar dividendos ao Estado, é esse o princípio", disse Paulo Macedo aos jornalistas durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco público, que decorreu hoje em Lisboa.

O gestor salvaguardou ainda que no caso de haver nova recomendação do Banco Central Europeu (BCE) para a não distribuição de dividendos, a Caixa "não distribuirá".