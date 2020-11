Actualidade

A Agência Europeia do Ambiente (AEA) alertou hoje para o aumento do consumo de plástico na Europa, relacionado com exigências sanitárias devido à covid-19, que pode pôr em causa os esforços de redução.

"A pandemia de covid-19 e as restrições impostas para lutar contra a propagação da doença tiveram efeitos positivos temporários sobre o ambiente na Europa (...), no entanto houve consequências negativas, como o aumento da utilização de plásticos de utilização única", diz a AEA, que tem sede em Copenhaga (Dinamarca), num comunicado hoje divulgado.

Entre os pontos positivos, a concentração de dióxido de azoto (NO2), um gás produzido principalmente pelos veículos e pelas centrais térmicas e que pode causar inflamação das vias respiratórias, baixou 61% em Espanha, 52% em França e 48% em Itália, no mês de abril.