Covid-19

O Governo vai apresentar uma proposta no parlamento para prolongar o apoio à retoma progressiva pelo menos até ao primeiro semestre de 2021, disse hoje o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Siza Vieira.

"A decisão do Governo é apresentar uma proposta que prorrogue o apoio à retoma enquanto tal se mostrar necessário", disse o ministro acrescentando que o prolongamento da medida será "pelo menos até final do primeiro semestre do próximo ano".

O ministro falava na conferência de imprensa onde apresentou os novos apoios às empresas aprovados hoje em Conselho de Ministros.