Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros Norte exigiu hoje à tutela "informação transparente" sobre o número de camas disponíveis em cuidados intensivos para covid-19, denunciado que um doente do Hospital de Penafiel esperou 14 horas para ser admitido em Viseu.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, João Paulo Carvalho, afirmou ter recebido a informação de que um doente "esteve entre as 03:00 e as 09:00 na urgência do hospital de Penafiel a aguardar vaga em intensivos", tendo depois sido transferido para Viseu, onde "chegou às 16:00".

"Isto é gravíssimo e faz-nos questionar a capacidade atual de cuidados intensivos a Norte. Porque é que o doente foi para Viseu, fora da região? Já não há vagas na região? Em causa está o cuidado a doentes críticos, doentes altamente complexos que precisam de equipas altamente diferenciadas. O risco é de morte. Temos de fazer uma gestão muito cuidada desta situação", referiu à Lusa João Paulo Carvalho.