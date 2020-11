LE

O Benfica bateu hoje de forma 'heroica' o recorde de jogos consecutivos sem perder em casa da história da Liga Europa, ao somar o 24.º face ao Rangers, com menos um futebolista e após estar a perder 1-3.

Em encontro da terceira jornada do Grupo D, a formação de Jorge Jesus começou a ganhar, com um autogolo de Golson, logo aos dois minutos, mas, depois da expulsão de Otamendi, aos 19, os escoceses deram a volta, com tentos de Diogo Gonçalves, aos 24, na própria baliza, Kamara, aos 25, e Morelos, aos 51.

O destino dos 'encarnados' parecia traçado, com os escoceses a ameaçarem o quarto, mas, aos 60 minutos, Jorge Jesus lançou o uruguaio Darwin Núñez, que assistiu Rafa, aos 77, e marcou o golo do empate, já nos descontos, aos 90+1, isolado por Waldschmidt.