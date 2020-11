Actualidade

Lisboa, 05 nov 2020 - O PCP quer que o Governo esclareça se pretende que os beneficiários da linha de apoio social destinada a trabalhadores da Cultura "emitam efetivamente um recibo verde" da verba que receberam, ou apenas um documento que o comprove.

Numa pergunta entregue no Parlamento, que tem como destinatária a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a deputada Ana Mesquita começa por questionar "por que motivo solicita o Governo agora aos beneficiários do apoio atribuído através do Fundo de Fomento Cultural um documento que não se encontrava referido nas condições de candidatura".

Vários beneficiários da linha de apoio social destinada a trabalhadores da Cultura, criada no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), receberam na quarta-feira um 'email', ao qual a Lusa teve acesso, no qual é solicitado que, "no prazo de dez dias úteis, seja emitido um recibo a favor do Fundo de Fomento Cultural, pelo valor total do apoio".