O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, destacou hoje "as carências" existentes "a todos os níveis" na Cultura e alertou que o setor "não aguenta mais confinamentos" devido à pandemia de covid-19, sob pena do "seu afundamento".

"No caso da Cultura, ela não aguenta mais confinamentos. Tomando, naturalmente, todas as medidas de defesa sanitária, o setor não suporta o nível de condicionamento que lhe está a ser imposto", argumentou o secretário-geral comunista, em Évora.

Ao intervir num debate sobre "Cultura e Património", promovido pelo partido naquela cidade alentejana, Jerónimo de Sousa afirmou que, "o que se destruiu nestes últimos meses, é demasiado desastroso" para que se possa "prosseguir neste caminho".