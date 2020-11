Covid-19

A resolução aprovada hoje pelo Conselho do Governo Regional no âmbito das medidas de contenção da pandemia covid-19 determina a suspensão de todas as competições regionais do desporto não profissional, em todas as modalidades desportivas, pelo período de trinta dias.

Atletas e equipas regionais não profissionais, bem como os agentes desportivos, ficam impedidos de participar em competições nacionais e internacionais pelo período de trinta dias.

É permitida a realização de treinos por parte das referidas equipas e dos atletas não profissionais, desde que asseguradas todas as medidas sanitárias e de segurança determinadas pelas autoridades de saúde.