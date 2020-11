Actualidade

O ministério da Cultura esclareceu hoje que os beneficiários da linha de apoio social criada para os trabalhadores do setor "não terão de emitir recibo" da verba que receberam, ao contrário do que lhe tinha sido exigido.

Numa mensagem enviada hoje à agência Lusa, o ministério refere que "os beneficiários da linha de apoio social complementar à Segurança Social criada no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) não terão de emitir recibo".

Vários beneficiários da linha de apoio social destinada a trabalhadores da Cultura, criada no âmbito do PEES, receberam na quarta-feira um 'email', ao qual a Lusa teve acesso, no qual é solicitado que, "no prazo de dez dias úteis, seja emitido um recibo a favor do Fundo de Fomento Cultural, pelo valor total do apoio".