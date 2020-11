LE

O Sporting de Braga foi hoje goleado em casa do Leicester, por 4-0, em jogo da terceira jornada do Grupo G da Liga Europa de futebol, com os ingleses a isolarem-se no comando.

Iheanacho (21 e 48 minutos), Praet (67) e Maddison (78) marcaram os golos do segundo classificado da liga inglesa, que somou o terceiro triunfo em outros tantos encontros.

O Sporting de Braga, que interrompeu uma série de seis vitórias consecutivas em todas as competições, é segundo classificado do Grupo G, com seis pontos, a três dos ingleses, e com mais três do que o AEK Atenas, que venceu fora o Zorya (4-1), que ainda não pontuou.