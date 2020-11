Actualidade

A Sonae Capital registou, nos primeiros nove meses deste ano, prejuízos de 16,4 milhões de euros, face aos lucros de 3,6 milhões de euros que tinha obtido em igual período de 2019, adiantou a empresa, em comunicado.

"Os impactos da pandemia covid-19 continuaram espelhados nos principais indicadores operacionais e financeiros da Sonae Capital dos primeiros nove meses do ano", justificou o grupo, salientado que, "apesar do levantamento progressivo, desde maio de 2020, das medidas de restrição impostas pelo Governo, o desempenho da generalidade dos segmentos da Sonae Capital, com exceção de energia, manteve-se bastante condicionado".

A empresa, que está a ser alvo de uma oferta pública da aquisição por parte da Efanor - Investimentos, a sua maior acionista, revelou ainda que, tendo em conta este cenário, "foram realizados esforços no sentido de proteger os níveis de resiliência, nomeadamente através do reforço de medidas de otimização de custos operacionais, da revisão do plano de investimentos e do reforço da liquidez".