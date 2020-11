OE2021

Mais de 80 juntas médicas de avaliação de incapacidade já estão a funcionar no país, a maioria na região Norte, avançou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

"Tem sido feito um esforço por parte do Serviço Nacional de Saúde no sentido de acorrer a todos os pedidos para fazer face aos processos e atualmente temos 82 juntas médicas" a funcionar, adiantou o governante, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, em resposta ao Bloco de Esquerda.

Segundo António Lacerda Sales, a maior parte das juntas médicas estão a funcionar na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte (36), enquanto na ARS de Lisboa e Vale do Tejo estão 21, quatro no Algarve e cinco no Alentejo.