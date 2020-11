Actualidade

O Governo vai avançar com a adjudicação da construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, até ao final do mês de novembro, assegurou quinta-feira o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes.

A informação foi revelada já na fase final das quase sete horas de audição conjunta da Comissão da Saúde e da Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, quando o executivo respondeu às questões colocadas por 80 deputados, com o governante a detalhar uma série de investimentos em curso no setor.

"Está tudo preparado para que o novo Hospital Central do Alentejo possa ser finalmente adjudicado. Será adjudicado durante o mês de novembro", disse Diogo Serras Lopes, a propósito do projeto cujo concurso público de construção foi ganho pelo grupo espanhol Acciona já em abril deste ano.