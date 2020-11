EUA/Eleições

A presença da polícia foi reforçada nas ruas de Nova Iorque, devido às eleições presidenciais de 03 de novembro, mas os manifestantes queixam-se que os agentes são em número desproporcionado em relação aos participantes em protestos.

Vídeos e comentários publicados por manifestantes na rede social Twitter dão conta de um forte dispositivo policial, que em muitos casos não se compara à escassa presença de civis, depois de detenções alegadamente arbitrárias e utilização de técnicas de intimidação e dispersão.

Uma fotografia de Nova Iorque divulgada nas redes sociais mostra um troço da Quarta Avenida, ao lado da praça Union Square, totalmente ocupado por polícias com bicicletas, em equipamentos pretos e com capacetes, com um supermercado em fundo.