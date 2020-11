Covid-19

A China suspendeu a entrada no território de titulares de passaporte estrangeiro a partir de mais de dez países, incluindo França, Reino Unido e Bélgica, face a novas vagas de covid-19, foi hoje anunciado.

A França, onde o número de infetados e mortos está em rápido crescimento, é o último país a entrar nesta lista, anunciou a embaixada chinesa em Paris, acrescentando que a proibição será reavaliada "em função da evolução da situação epidémica".

Rússia, Itália e Etiópia também são afetadas por aquela medida e, esta semana, as embaixadas chinesas no Reino Unido, Bélgica, Índia, Filipinas, entre outros países, anunciaram que Pequim decidiu "suspender temporariamente" a entrada no território de cidadãos não chineses oriundos destes países.