Actualidade

O vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng elogiou hoje a líder de Hong Kong por ter "restaurado a ordem" e "reavivado a economia" da região semiautónoma de Hong Kong, abalada por protestos em 2019.

Han, que reuniu com Carrie Lam no último dia da visita da chefe do Executivo de Hong Kong à capital chinesa, disse que o governo da região administrativa especial chinesa "superou todos os tipos de dificuldades e enfrentou os desafios".

Hong Kong foi abalada por protestos, no ano passado, a exigir eleições totalmente democráticas e em oposição à crescente influência da China nos assuntos da cidade.