Montijo

A Quercus está satisfeita com a disponibilidade do Governo para realizar uma Avaliação Ambiental Estratégica sobre o aeroporto do Montijo, considerando que os protestos de organizações e as buscas a vários organismos contribuíram para este "voltar atrás".

Na quarta-feira, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, disse que a crise causada pela pandemia veio dar ao Governo tempo para ponderar sobre a possibilidade de uma avaliação ambiental estratégica sobre o novo aeroporto do Montijo.

Numa audição no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e em resposta à deputada Inês Sousa Real, do PAN, o ministro sublinhou que, antes da pandemia de covid-19, a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estava "esgotada", sendo recusados "muitos voos" o que levava à perda de receitas para vários setores da economia.