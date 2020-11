Actualidade

Myanmar, a antiga Birmânia, vai domingo a votos para eleger um novo Governo, com a líder, Aung San Suu Kyi, ainda subordinada ao poder militar, que continua a exigir uma "democracia disciplinada" apesar de esforços em sentido contrário.

Vencedora do Nobel da Paz (1991), um ano depois de receber o prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, Suu Kyi está à frente do Governo birmanês desde 2016 (as eleições foram em fins de 2015), depois de a Liga Nacional pela Democracia (NLD, em inglês) ter posto cobro a cerca de cinco décadas de poder militar, enquadrado no Partido do Desenvolvimento, União e Solidariedade (USDP, em inglês).

Se, internamente, tudo aponta para que Suu Kyi seja reeleita para mais cinco anos, para a comunidade internacional, a antiga ativista passou de "heroína" a "vilã", face à incapacidade em ultrapassar, em 2017, a perseguição e massacre de rohingyas no estado ocidental de Rakhine, onde residem atualmente cerca de 600 mil.