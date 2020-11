Covid-19

O Governo britânico retirou a Dinamarca da sua lista de corredores aéreos seguros após ter sido detetada uma mutação do Sars-CoV2 associada a visons naquele país, anunciou hoje o ministro dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps.

Num comunicado publicado no portal oficial do Executivo de Londres, foi indicado que os viajantes da Dinamarca devem manter - desde as 03:00 (mesma hora em Lisboa) - uma quarentena de 14 dias na chegada ao Reino Unido.

O ministro explicou que se tratou de uma "decisão urgente" tomada na madrugada de hoje em função dos últimos acontecimentos, depois que a Dinamarca anunciar que vai sacrificar 17 milhões de visons para impedir uma nova variante do novo coronavírus encontrada nos animais que é transmitido aos humanos.