EUA/Eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o rival democrata, Joe Biden, estão quase empatados com o escrutínio praticamente completo na Geórgia, um dos principais Estados ainda por decidir nas eleições dos Estados Unidos.

De acordo com os últimos números publicados, a diferença entre os candidatos na Geórgia foi diminuindo e agora Trump lidera com apenas mais 665 votos do que Biden, com 99% do escrutínio completo.

Esses dados dão a Trump 2.448.183 votos contados, frente a 2.447.518 do ex-vice-presidente, ambos com 49,4% no total.