Covid-19

A atual crise socioeconómica provocada pela pandemia da covid-19 afetou sobretudo as famílias mais desprotegidas, defendeu o investigador e especialista em questões sociais e de pobreza Carlos Farinha Rodrigues, para quem as consequências mais gravosas ainda estão para vir.

O professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade de Lisboa, recusa qualquer ideia de que esta pandemia seja democrática ao poder afetar qualquer pessoa ou qualquer setor, sublinhando que "não é democrática certamente nas consequências que tem sobre os vários tipos de pessoas".

"Claramente são as famílias mais desprotegidas que mais estão a sofrer com esta crise, são as pessoas de maior vulnerabilidade", defendeu, em declarações à agência Lusa.