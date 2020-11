Actualidade

O Governo espanhol criou um mecanismo para combater a "desinformação", o que provocou duras críticas dos partidos de direita que receiam que o executivo queira controlar os meios de comunicação social.

A disposição cria uma Comissão Permanente contra a desinformação coordenada pelo Governo e estabelece diferentes graus de resposta em função da procedência das notícias falsas ou enganosas.

Agir contra a desinformação e "a disseminação deliberada, em larga escala e sistemática de mensagens falsas" que "procuram influenciar a sociedade para fins egoístas e espúrios" é o objetivo do mecanismo criado, de acordo com o texto publicado na quinta-feira no Boletim Oficial do Estado (o equivalente espanhol ao Diário da Repúblicas portuguesa).