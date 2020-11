OE2021

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo não fecha a porta a um acordo com o Bloco de Esquerda para a viabilização do Orçamento, mas advertiu que "há um amanhã" com limites orçamentais e financeiros.

Estas posições foram transmitidas por António Costa em entrevista à Antena 1, depois de questionado se admite ainda negociar a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, na fase de especialidade, com o Bloco de Esquerda, depois de esta força política ter votado contra o diploma na generalidade.

"As propostas do PCP são conhecidas, as posições do Governo também, e temos continuado a trabalhar. Em relação ao Bloco de Esquerda, da nossa parte, também não temos nenhuma porta fechada no sentido de continuar a trabalhar e a considerar soluções. Achamos que é útil e necessário que o país tenha um bom Orçamento do Estado para 2021", sobretudo numa situação de crise sanitária "e de crise económica gigantesca", defendeu o primeiro-ministro.