Covid-19

O árbitro Cláudio Pereira e o assistente André Campos testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), obrigando a alterações às nomeações que tinham sido divulgadas.

Segundo a FPF, o árbitro Cláudio Pereira iria exercer a função de quarto árbitro do jogo de hoje da I Liga, entre o Belenenses SAD e o Rio Ave, o que motivou a alteração de toda a equipa nomeada para o encontro.

Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, será o árbitro do jogo de hoje, agendado para as 20:30, contando com os assistentes Pedro Martins e Nélson Pereira, com João Malheiro Pinto como quarto árbitro.