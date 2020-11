Actualidade

A Assembleia Legislativa (AL) de Macau aprovou hoje o orçamento para 2021 que prevê a injeção extraordinária de 26,6 mil milhões de patacas (2,8 mil milhões de euros) da reserva financeira para contrariar as contas deficitárias.

Em causa está o aumento da despesa nas obras públicas e a perda de receitas do imposto sobre o jogo, com as operadoras a registarem milhões de euros de prejuízos devido ao impacto económico da pandemia na economia do território.

Para o próximo ano, "verifica-se uma quebra significativa das receitas derivadas do Imposto especial sobre o jogo", que normalmente representa cerca de 80% da totalidade das receitas, salientou o Governo de Macau, que encaixa 35% do valor bruto do que é arrecadado pelos casinos.