Actualidade

As famílias do interior centro de Moçambique - sul de Tete e norte de Manica - estão a enfrentar dificuldades crescentes no acesso a comida e devem entrar numa fase de crise alimentar devido à baixa produção agrícola, segundo um relatório hoje divulgado.

"Sinais de crise (IPC fase 3) começarão a surgir em outubro nas províncias do sul de Tete e do norte de Manica devido a um nível abaixo da média de armazenamento de alimentos e ao poder de compra limitado das famílias" para recorrerem a mercados, lê-se no relatório da rede humanitária de Alerta Antecipado de Fome (rede Fews, sigla inglesa).

Na previsão para os próximos cinco meses, a rede coloca aquela zona a laranja no mapa do país, sinal de crise (IPC fase 3) até agora reservado apenas para a província norte de Cabo Delgado, devido à violência armada, e para o sul, por causa da seca.