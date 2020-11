OE20121

A Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, prevista no Orçamento do Estado para 2021, vai incluir respostas para refugiados, imigrantes, pessoas de comunidades nómadas e vítimas de tráfico de seres humanos, anunciou hoje a ministra de Estado e da Presidência.

A ser ouvida no Parlamento, nas Comissões de Orçamento e Finanças e na dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por causa do Orçamento do Estado para 2021, Mariana Vieira da Silva adiantou que o Governo olha para as migrações como um "contributo para o desenvolvimento económico e para o equilíbrio demográfico" do país, razão pela qual o executivo "tem intensificado as políticas de integração".

Nessa matéria, anunciou que a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporária, um investimento previsto no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), vai prever respostas de habitação para pessoas refugiadas, imigrantes que vivam em habitações indignas, comunidades nómadas e vítimas de tráfico de seres humanos.