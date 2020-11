Actualidade

O ministro da Defesa considerou hoje que as questões da igualdade de género nas Forças Armadas "não são um assunto menor" como "alguns podem pensar", pelo que não podem ser tratadas apenas no campo político.

João Gomes Cravinho falava por videoconferência no seminário internacional "Women, Peace and Security - 20 years of UNSC Resolution 1325", organizada pelo Instituto de Defesa Nacional e pelo Gabinete da Igualdade do ministério, para assinalar os 20 anos da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre 'Mulheres, Paz e Segurança'.

"As perspetivas de género são imensamente relevantes neste aspeto e estão no centro do campo de ação das Forças Armadas. Não são um assunto menor a distrair-nos da essência do nosso trabalho, como alguns podem pensar ou sugerir", considerou o ministro.