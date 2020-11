Actualidade

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje que a operação militar, lançada pelas forças armadas etíopes na quarta-feira contra a região separatista de Tigray, no norte do país, tem "objetivos claros e limitados".

"As operações em curso no norte da Etiópia têm objetivos claros, limitados e realizáveis: restaurar o Estado de direito e a ordem constitucional, e proteger o direito dos etíopes de viverem pacificamente onde quer que se encontrem no país", escreveu Abiy na sua conta na rede social Twitter.

Os líderes da Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF, na sigla em inglês), o partido que dominou o poder na Etiópia até à chegada de Abiy em 2018, têm vindo a desafiar o Governo federal do primeiro-ministro há vários meses.