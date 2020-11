Migrações

A agência europeia de fronteiras (Frontex) enviou esta semana sete agentes para o arquipélago espanhol das Canárias para apoiar na investigação dos fluxos de imigração irregular que estas ilhas estão a receber a partir de África.

Um porta-voz da Frontex confirmou à agência Efe que estes sete funcionários europeus chegaram à ilha da Grande Canária com a tarefa de colaborar no "controlo dos fluxos de imigração ilegal e no combate à criminalidade transfronteiriça".

Esta ilha tem recebido a maioria das mais de 12.000 pessoas resgatadas este ano quando tentavam chegar nos mais variados tipos de embarcação ao arquipélago das Canárias, uma comunidade autónoma espanhola que fica a cerca de 100 km das costas de Marrocos e do Saara Ocidental.