Covid-19

A Comissão Europeia considera que, durante o mês de setembro, as plataformas digitais fizeram "progressos" no combate à desinformação no contexto da pandemia de covid-19, mas que é necessário maior detalhe dos dados.

Num relatório mensal hoje publicado - que analisa as ações tomadas pelo Facebook, Twitter, Google, TikTok e Microsoft no combate à desinformação durante a pandemia - a Comissão sublinha que estão a ser tomadas medidas que "mostram disposição para fornecer maior transparência relativamente às suas políticas de desinformação contra o coronavírus".

Entre as ações tomadas, a Comissão saúda a "promoção, através de várias ferramentas como painéis ou 'pop-ups', de informação credível [sobre o covid-19]", assim como o "fornecimento de espaço publicitário gratuito para organizações governamentais e internacionais para promoverem campanhas informativas sobre a pandemia".