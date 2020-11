Covid-19

O Hospital CUF Porto recebeu até hoje do Serviço Nacional de Saúde (SNS) quatro doentes com covid-19, provenientes do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS), disse à Lusa fonte daquela unidade privada de saúde.

De acordo com informações disponibilizadas pela direção de comunicação do CUF Porto, o quarto doente daquele centro hospitalar foi transferido hoje para a unidade privada.

"Em paralelo, a CUF está a reforçar a capacidade de camas para doentes covid, das 20 atuais para 36 camas - 22 no Porto e 14 em Lisboa. Destas, 9 são camas de cuidados intensivos", acrescentou.