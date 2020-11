EUA/Eleições

A polícia da cidade norte-americana de Filadélfia deteve dois homens depois de uma denúncia de que um ataque armado estava a ser planeado contra um centro de contagem de votos, informou hoje o jornal Philadelphia Inquirer.

Os investigadores entraram em ação na noite de quinta-feira, depois de receberem informações sobre o movimento suspeito de um veículo Hummer, ocupado por várias pessoas armadas com armas AR-15.

Este veículo, registado no Estado da Virgínia, viajou para a Filadélfia, a maior cidade do Estado eleitoralmente relevante da Pensilvânia, precisamente para o Centro de Convenções onde estão atualmente as urnas para as eleições presidenciais.