EUA/Eleições

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, disse hoje que, independentemente do resultado das eleições norte-americanas, espera que os Estados Unidos parem de interferir nos assuntos internos da região semiautónoma e da China.

Lam acusou o Governo de Donald Trump de interferir repetidamente nos assuntos de Hong Kong, no ano passado, e exemplificou com as sanções impostas por Washington a membros do seu Executivo, incluindo ela própria, e a suspensão do tratamento preferencial no comércio com Hong Kong.

"Isto é totalmente irracional", apontou, numa conferência em Pequim, onde terminou hoje uma visita de quatro dias. "Espero que voltem à normalidade e aceitem que o relacionamento deve ser construído com base no respeito mútuo e na cooperação", realçou.