Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou hoje que a mutação do novo coronavírus encontrada em visons e em alguns seres humanos não parece comportar-se de forma diferente, mas admitiu que é demasiado cedo para conclusões definitivas.

"As provas que temos não sugerem que esta variante seja de alguma forma diferente na forma como se comporta. Talvez tenha uma assinatura (genética) ligeiramente diferente, mas trata-se do mesmo vírus", afirmou o diretor executivo do programa de emergências sanitárias.

Michael Ryan acrescentou que as autoridades dinamarquesas e vários organismos da OMS estão a trabalhar para investigar essa nova variante e perceber se terá alguma implicação no desenvolvimento de vacinas e terapias, mas que "falta ainda um longo caminho para determinar isso".