O treinador Paulo Sérgio disse hoje que o Portimonense vai defrontar o FC Porto, no domingo, com uma "estratégia trabalhada para discutir o resultado" do jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Procurámos trabalhar uma estratégia em que acreditamos que podemos ir lá competir pelo resultado, sabendo que vai ser um jogo muito difícil contra uma equipa super competente, mas estamos preparados para uma tarde difícil e para dignificar o emblema que trazemos ao peito", disse o treinador dos algarvios.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com quatro pontos, ao FC Porto, quarto, com 10 pontos, marcado para domingo, às 17:30, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, dirigido pelo árbitro António Nobre, da associação de Leiria.