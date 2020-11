Actualidade

A Comissão Europeia reiterou hoje que o espaço Schengen de livre circulação "é uma das maiores realizações da União Europeia", mas concorda que é "manifestamente necessária" uma reforma, tal como defende o Presidente francês.

Na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, e quando confrontado com as declarações da véspera de Emmanuel Macron, que anunciou a intenção de pedir aos seus parceiros europeus uma reforma profunda do Acordo de Schengen de modo a travar os fluxos de migração irregular utilizados por terroristas, um porta-voz da Comissão lembrou que a presidente Ursula von der Leyen já anunciou, em setembro, o lançamento de "uma nova estratégia sobre o futuro de Schengen".

"Schengen é uma das maiores realizações da UE. É do nosso interesse comum preservar a integridade e bom funcionamento do espaço Schengen. Enquanto cidadãos, homens e mulheres de negócios e turistas, apreciamos todos o facto de podermos circular livremente sem sermos sujeitos a controlos fronteiriços", começou por destacar Christian Wigand, porta-voz responsável pela área da Justiça.