O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reiterou hoje que os estudantes universitários que regressem à Madeira têm de cumprir a regra imperativa da dupla testagem como forma de evitar "uma potencial desgraça".

"A ideia é cada um ser responsável, não é possível nós contermos esta pandemia na Madeira se as pessoas não assumirem integralmente as suas responsabilidades individuais, se as famílias não estiverem conscientes que há regras que têm de ser cumpridas", sublinhou Miguel Albuquerque quando confrontado se receia que a regra não venha a ser respeitada em eventuais chegadas de estudantes na altura do Natal (19 ou 20 de dezembro).

Para o presidente do Governo Regional, "esta é a única forma para conter a expansão da pandemia e a criação de focos de contaminação local".