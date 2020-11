Brexit

O organismo responsável pelo controlo das contas públicas no Reino Unido prevê uma "perturbação significativa" no comércio com a União Europeia no início de 2021, mesmo se for alcançado um acordo de comércio pós-Brexit.

Num relatório publicado hoje, o National Audit Office refere que os sistemas informáticos e as áreas de trânsito para camiões ainda não estão prontos para as mudanças que o fim do período de transição vai provocar nas relações económicas entre o Reino Unido e a UE.

O organismo identificou algum progresso na implementação das mudanças necessárias nos sistemas, infraestrutura e recursos, embora tenham sido prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus.